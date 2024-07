Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus Cloppenburg und dem südlichen Bereich des LK Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 19.07.2024, gegen 10:27 Uhr, kontrollierten Beamte in der Ahauser Straße einen 53-jährigen Mann aus Badbergen im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann den Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wird gegen die 52-jährige Halterin, ebenfalls aus Badbergen, ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Freitag, den 19.07.2024, gegen 17:07 Uhr, kam es auf der B213 in Höhe der Kreuzung B213/ Steinriedener Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 57-jähriger Mann aus Wietmarschen, eine 29-jährige Frau aus Löningen und ein 37-jähriger Mann aus Neumünster befuhren mit ihren jeweiligen Pkw die B213 in Fahrtrichtung Lingen. Da sich der Verkehr staute, mussten die Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte der 37-jährige Mann aus Neumünster zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw der 29-jährigen Frau aus Löningen auf. Hierdurch wurde ihr Pkw auf den Pkw des 57-jährigen Mann aus Wietmarschen aufgeschoben. Der 37-jährige Mann aus Neumünster und die 29-jährige Frau aus Löningen wurden hierbei leicht verletzt. Der 37-jährige wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Es entstanden Sachschäden an den drei beteiligten Pkw. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 15.500 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Unnötiger Lärm

Am Freitag, den 19.07.2024, gegen 22:48 Uhr, stellten Beamte auf der Emsteker Straße einen 32-jährigen Mann aus Cloppenburg fest, welcher mit seinem Pkw Dodge Challenger unnötigen Lärm verursachte, indem er mit seinem Pkw extrem hochtourig beschleunigte und dabei Fehlzündungen provozierte. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

