POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 19.07.2024 bis 20.07.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Thüle - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Am Freitag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der Glaßdorfer Straße in Thüle eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Renault Trafic befuhr die Glaßdorfer Straße von der B72 in Thüle kommend in Richtung Bösel und fuhr mit seinem Pkw in Höhe der Einmündung zum Garreler Weg in der dortigen Kurve zu weit nach links, geriet so auf die Gegenfahrspur und touchierte das entgegenkommende Pkw-Anhänger-Gespann eines 37jährigen Apeners. Der Fahrer des Renaults entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Friesoythe unter 04491-93390.

Bösel - Verkehrsunfall mit 2,20 Promille - In den späten Freitag-Abendstunden ereignete sich auf der Thüler Straße in Bösel ein Verkehrsunfall. Ein 41jähriger Böseler kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest des Unfallverursachers ergab einen Wert von 2,20 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

