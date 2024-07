Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von Pedelec

In der Zeit von Sonntag, den 14.07.24, gegen 20:00 Uhr, bis Montag, den 15.07.24, gegen 07:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Dietrichstraße aus einem Schuppen zwei Pedelec. Eines war vom Hersteller Gazelle, das zweite von der Marke KTM, Model Macina Tour P510. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Brand einer Garage

Am Donnerstag, den 18.07.24, gegen 12:47 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentstehung in einer an ein Wohnhaus angrenzenden Garage in der Annabergstraße. Eine Person erlitt augenscheinlich eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr Vechta war mit circa 65 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden an der Garage sowie dem daran angrenzenden Wintergarten des Wohnhauses.

Vechta - Dachstuhlbrand

Am Donnerstag, den 18.07.24, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentstehung im Bereich eines Schuppens. Das Feuer griff im Folgenden auf das angrenzende Wohnhaus über, sodass der Dachstuhl in Brand geriet. Die Feuerwehren Bakum, Langförden, Lohne, Vechta und Visbek waren mit etwa 100 Einsatzkräften im Einsatz und löschten letztendlich den Brand. Am Wohnhaus entstand deutlicher Sachschaden. Es kam keine Personen zu Schaden.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, den 17.07.24, gegen 22:00 Uhr, bis Donnerstag, den 18.07.24, gegen 08:00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person die Fassade eines Restaurants in der Großen Straße mit Permanentmarker. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, den 19.07.24, gegen 01:30 Uhr, kontrollierten Beamte in der Campemoor Straße einen 35-jährigen Mann aus Bad Essen in seinem PKW Audi. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,20 Promille. Es folgte die Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 17.07.24, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der BAB 1, Fahrrichtung Osnabrück, im Bereich des Beschleunigungsstreifens der dortigen Auffahrt zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem PKW Passat eines 42-jährigen Lohners und einem Sattelzug mit niederländischen Kennzeichen. Letztgenannter entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Mittwoch, den 17.07.24, gegen 16:00 Uhr, bis Donnerstag, den 18.07.24, gegen 07:30 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person die Fassade eines Gebäudes in der Driverstraße mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Donnerstag, den 18.07.24, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Quakenbrücker Straße zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. An einem PKW Renault entstand Sachschaden. Der zweite bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Schwerpunktkontrollen mit Zielrichtung Geschwindigkeit/ Fahrtüchtigkeit

Am Mittwoch, den 17.07.24, im Zeitraum von 09:30-17:30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion/Cloppenburg Vechta im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Damme stationäre Geschwindigkeitsmessungen und diverse mobile Kontrollen u. a. mit Zielrichtung Feststellung der Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr durch. Insgesamt mussten die Beamten 23 Ordnungswidrigkeiten im Verwarngeldbereich feststelle. In weiteren 19 Fällen lagen die Ordnungswidrigkeiten im Bußgeldbereich. Bei den Ordnungswidrigkeiten handelte es sich um Verstöße gegen die Gurtpflicht, Geschwindigkeitsverstöße sowie das Nutzen des Mobiltelefons während der Fahrt. Den höchsten Geschwindigkeitsverstoß beging ein 22-jähriger Fahrzeugführer (PKW) auf dem Westring in Damme, welcher, bei erlaubten 50 km/h, 85 km/h fuhr.

