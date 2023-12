POL-PPTR: Falschfahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer

Newel (ots) - In den frühen Morgenstunden des 24.12.23 geriet eine Wohnung in der Ortslage Newel in Brand. Hierbei wurden vier Personen leicht durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Führungszentrale Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.trier ...

mehr