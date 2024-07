Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 17.07.24, gegen 18:00 Uhr, bis Donnerstag, den 18.07.24, gegen 10:17 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Geschäft in der Straße Altes Stadttor. Aus diesem wurden mehrere Mobilfunkgeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Bühren - Brand eines Schuppens

Am Donnerstag, den 18.07.24, gegen 14:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen in der Palmpohler Straße in Brand. Die Feuerwehr Emstek war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, den 18.07.24, gegen 06:12 Uhr, kontrollierten Beamte in der Bether Straße einen 25-jährigen Garreler in seinem PKW BMW. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,51 Promille. Es folgte die Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Donnerstag, den 18.07.24, gegen 08:10 Uhr, kam es auf dem Garreler Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 50-jährige Cloppenburgerin kollidierte mit ihrem PKW VW im Bereich einer Einmündung beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden PKW Daimler eines 31-jährigen Cloppenburgers. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Dwergte - Verkehrsunfall mit Leicht- und Schwerverletzten

Am Donnerstag, den 18.07.24, gegen 17:36 Uhr, kam es in der Straße Kleine Tredde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und zwei Radfahrenden. Ein 56-jähriger Mann aus Dwergte kollidierte mit seinem Trecker während seines Abbiegevorgangs mit zwei entgegenkommenden Fahrradfahrerinnen (26, 53 Jahre), ebenfalls aus Dwergte. Die 53-Jährige wurde schwer verletzt. Die 26-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.

Essen - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Donnerstag, den 18.07.24, gegen 21:45 Uhr, kam ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Essen mit seinem PKW VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW VW. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich nicht mehr fahrtüchtig war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,51 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es folgte eine Blutentnahme bei dem 30-Jährigen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Nötigung im Straßenverkehr

Am Montag, den 15.07.24, gegen 11:45 Uhr, kam es auf der Molberger Straße, unmittelbar nach einer Kurve zu einem Beinaheunfall. Die Polizei sucht nun Zeugen. Eine 27-jährige Molbergerin wurde in ihrem PKW Ford von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer mit PKW BMW nach einer Kurve trotz Gegenverkehr überholt. Um einen Frontalzusammenstoß zwischen den entgegenkommenden Fahrzeugen und dem BMW oder dem eigenen Fahrzeug zu verhindern, habe die 27-Jährige eine Vollbremsung einleiten müssen. Der Fahrzeugführer des BMWs entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

