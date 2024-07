Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 15.07.24, im Tatzeitraum von 17:15 - 17:45 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Keetstraße gegen einen geparkten PKW KIA und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem KIA entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, den 17.07.24, gegen 16:33 Uhr, kontrollierten in der Großen Straße Beamte einen 18-jährigen Steinfelder in seinem PKW Hyundai. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass an den Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs Veränderungen vorgenommen wurden, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

