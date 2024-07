Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Fahrzeugbrand Am Dienstag, den 16.07.24, gegen 22:55 Uhr, geriet in der Johanniterstraße aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt ein PKW Opel in Brand. Die Feuerwehr Ramsloh war mit 4 Einsatzfahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Am PKW entstand Totalschaden. Bösel- Sachbeschädigung an PKW In der Zeit von Sonntag, den 14.07.24, gegen 16:30 Uhr, bis Dienstag, den ...

mehr