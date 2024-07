Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von Geldbörse

Am Samstag, den 13.07.24, gegen 15:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Quakenbrücker Straße in einem Verbrauchermarkt die Geldbörse eines 86-jährigen Dinklagers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Handtaschendiebstahl

Am Montag, den 15.07.24, in der Zeit von 06:30 bis 07:30 Uhr, entwendete in der Straße An der Landwehr eine bislang unbekannte Person die Handtasche einer 73-jährigen Lohnerin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 13.07.24, in der Zeit von 14:30-18:15 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Bahnhofstraße auf einem dortigen Parkplatz gegen einen PKW Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Mercedes entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell