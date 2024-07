Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Diebstahl von Kühl-Sattelaufliegern

Am Sonntag, den 14.07.24, in der Zeit von 03:41 Uhr bis 05:37 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Kühl-Sattelauflieger (Sattelanhänger) aus einer Lagerhalle in der Bergmannstraße. Beide Anhänger sind vom Hersteller Schmitz Cargobull, 3-achsig, Farbe Weiß und haben Kennzeichen mit Landkreiskennung Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Am Montag, den 15.07.24, in der Zeit von 00:00 - 00:08 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den Glaseinsatz einer Haustür in der Straße Am Sportplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Dinklager ohne Führerschein begeht Unfallflucht

Am Sonntag, den 14.07.24, gegen 22:15 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Mann aus Dinklage in der Großen Straße mit seinem PKW VW gegen einen geparkten PKW Daimler. Anschließend entfernte sich der Dinklager unerlaubt vom Unfallort. Zuvor wurde er durch Zeugen auf den Verkehrsunfall angesprochen. Diese informierten daraufhin die Polizei. Der Unfallflüchtige konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

