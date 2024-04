Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht auf der A45 - alle Beteiligten sind weitergefahren

Dortmund

Nach einer Unfallflucht auf der A45 sucht die Polizei einen flüchtigen Lkw sowie zwei weitere Geschädigte.

Nach Zeugenaussagen war am Montag, 22. April, gegen 7.20 Uhr ein Lkw (Nr. 1) auf der A45 in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe des Westhofener Kreuzes wollte ein weiterer Lkw (Nr. 2) vom Beschleunigungsstreifen auf die A45 auffahren. Dabei kam es zu einer leichten Kollision mit dem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Lkw. Durch den Aufprall fielen/brachen mehrere Gegenstände vom Lkw 1 ab. Ein vermutlich schwarzer SUV der Marke BMW fuhr anschließend über die Trümmerteile.

Alle Beteiligten fuhren weiter.

Die Polizei sucht nun den flüchtigen Lkw 2 und den beschädigten Lkw 1 sowie den möglicherweise beschädigten SUV.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizeiwache Hagen unter der Rufnummer 0231-132-4621 entgegen.

