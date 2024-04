Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung: Wer kennt die abgebildeten Frauen?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0432

Die Polizei Dortmund fahndet mit einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund nach zwei unbekannten Frauen. Gegen sie besteht der dringende Tatverdacht, eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.

Die Fotos der Gesuchten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/133744

Beide Frauen betraten am 29. August 2023 gegen 16.20 Uhr in Diebstahlabsicht ein Geschäft in der Dortmunder Innenstadt (Brückstraße). Sie entfernten Etiketten von Kleidungsstücken. Die Tat scheiterte letztendlich, da eine Zeugin das Vorgehen bemerkte.

Im weiteren Verlauf schlug eine der Frauen der Zeugin mit einer Handtasche ins Gesicht und schubste sie gegen einen Kleiderständer. Die Zeugin wurde durch den Angriff schwerverletzt.

Beide Frauen flüchteten aus dem Geschäft.

Wer kann Angaben zu Identität der abgebildeten Frauen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund zu melden: Tel. 0231/132-7441.

