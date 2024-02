Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 50.000 Euro Schaden an Forstmaschine

Schönbrunn (ots)

Unbekannte Täter verursachten in der Zeit von Dienstag 17:00 Uhr bis Mittwochmorgen einen Sachschaden von etwa 50.000 Euro an einer Forstmaschine, welche in einem Waldgebiet Nahe der Straße "Büchelbachsleite" in Schönbrunn abgestellt worden war. Die Täter durchtrennten zahlreiche Schläuche und Kabel, Rissen die Ventile der Reifen heraus und gaben Erde in den Tank. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0053485/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

