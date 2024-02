Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizisten mit Bier bespritzt

Suhl (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Mittwochabend gerade einen Autofahrer in der Richard-Wagner-Straße in Suhl, als ein unbeteiligter 47-jähriger Fußgänger vorbeilief und sein Bier in Richtung der Polizisten spritzte und diese auch mit der Flüssigkeit traf. Bei der daraufhin mit dem Mann durchgeführten Identitätsfeststellung machte dieser trotz Belehrung falsche Angaben zu seinen Personalien. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell