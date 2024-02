LPI-SHL: Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Weilar (ots) - Mittwochmittag kam ein 39-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Dermbach und Weilar nach rechts von der Landstraße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich bei dem Zusammenstoß so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Rückfragen bitte an: ...

