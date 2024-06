Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Buntmetalldiebe

Zella-Mehlis (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen Zutritt zum Gelände einer Firma in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis. Anschließend brachen sie eine Tür auf und begaben sich in die Produktionshalle. Dort entwendeten sie Buntmetall in Größenordnungen und verursachten so einen Schaden von fast 30.000 Euro. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0161523/2024.

