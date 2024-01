Polizei Bielefeld

POL-BI: Schmuck, Geld und Besteck gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag, 21.01.2024, in eine Wohnung eines Einfamilienhauses in der Straße Am Stadion, im Bereich zwischen der Elbeallee und dem Frankenweg, ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kletterten die Einbrecher auf den Balkon einer Wohnung und brachen dort die Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen und entwendeten Schmuck, Bargeld und Besteck. Die Einbrecher flüchteten anschließend mit der Beute in eine unbekannte Richtung.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Samstag, 20.01.2024, und 00:00 Uhr am Sonntag, 21.01.2024.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell