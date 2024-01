Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger erleidet bei Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Am Montagmorgen, 22.01.2024, erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall mit einem PKW lebensgefährliche Verletzungen.

Nach den ersten Erkenntnissen überquerte ein Fußgänger gegen 06:40 Uhr die Herforder Straße von der Nahariyastraße kommend in Richtung Ostmannturmviertel bei Rotlicht. Ein 37-jähriger Skoda-Fahrer aus Bielefeld, der die Herforder Straße in Richtung stadtauswärts befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fußgänger. Dabei erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen. Nach erster notärztlicher Versorgung brachte ein Rettungswagen ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es besteht Lebensgefahr. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Herforder Straße ab Willy-Brandt-Straße in Richtung auswärts gesperrt sowie an der Nahariyastraße in Richtung Innenstadt gesperrt. Der Verkehr konnte über die Nahariyastraße abgeleitet werden.

Die Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam dauert derzeit noch an.

