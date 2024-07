Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Vechta für den 13.-14.07.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Brand von mehreren Containern

Am 13.07.2024; 15:20 Uhr, kam es in Holdorf, in der Straße In den Wiesen, auf einem dortigen Betriebsgelände zu einem Brand von mehreren Containern mit Altbatterien. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Holdorf und Fladderlohausen gelöscht.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 14.07.2024 um 01:20 Uhr kann ein 44-jähriger polnischer Staatsbürger in 49393 Lohne, Gerberweg angehalten und kontrolliert werden. Er führt einen Autotransporter mit Anhänger, obwohl er die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE nicht besitzt. Entsprechende Strafverfahren gegen ihn und den Fahrzeughalter werden eingeleitet. Die Weiterfahrt wird ihm mit der Fahrzeugkombination untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell