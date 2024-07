POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 13.-14.07.2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Wohnmobil In der Zeit von Donnerstag, 11. Juli 2024, etwa 15:00 Uhr, bis Freitag, 12. Juli 2024, 12:45 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, in ein in Cloppenburg in der Kantstraße abgestelltes Wohnmobil einzubrechen. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter ...

