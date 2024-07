POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Wohnmobil In der Zeit von Donnerstag, 11. Juli 2024, etwa 15:00 Uhr, bis Freitag, 12. Juli 2024, 12:45 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, in ein in Cloppenburg in der Kantstraße abgestelltes Wohnmobil einzubrechen. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-115 entgegen.

Emstek - Brand eines Dachstuhls

Am Freitag, 12. Juli 2024, gegen 16:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Wohnhauses in Emstek am Erlenweg in Brand. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Cloppenburg und Emstek konnte der Brand gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann zurzeit nicht benannt werden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 07. Juli 2024, 17:00 Uhr, bis Montag, 08. Juli 2024, 12:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich mit seinem Kraftfahrzeug in Molbergen/Peheim in der Straße Am Herrensand gegen eine Straßenlaterne, ein Straßenschild sowie gegen den Zaun eines dortigen Grundstückes. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-115 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer Am Freitag, 12. Juli 2024, gegen 10:05 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Molberger mit seinem PKW die Lindenallee in Cloppenburg in Fahrtrichtung Alter Emsteker Weg. An der Einmündung zum Alten Emsteker Weg übersah er einen von rechts kommenden 62-jährigen Cloppenburger, der mit seinem Fahrrad den dortigen Fahrradweg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 12. Juli 2024, in der Zeit von 10:25 Uhr bis 12:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den in Molbergen in der Ermker Straße abgestellten PKW einer 49-jährigen Paderbornerin und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-115 entgegen.

