Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 11.07.24, in der Zeit von 11:15 - 11:45 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße gegen einen geparkten PKW der Marke VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 10.07.24, gegen 12:04 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Straße Hüttenberg mit LKW gegen eine dort befindliche Gartenmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 10.07.24, gegen 10:00 Uhr, kam es in der Straße Westmark zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Sprinter eines 61-jährigen Bremers und dem Sattelzug eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers. Der Bremer überholte eine vor ihm fahrende Sattelzugmaschine mit Anhänger und touchierte hierbei den Anhänger. Der überholte unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell