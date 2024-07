Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

Die Polizei Friesoythe sucht den Eigentümer eines Mountainbikes, DECATHLON, Marke Rockrider, ST-120 (s. Lichtbild). Hinweise an das Polizeikommissariat Friesoythe, Tel.: 04491/9339-0.

Friesoythe - Eigentümer zweier Motorradhelme gesucht

Am 29.06.2024 kam es in Friesoythe-Gehlenberg, Schlachthofstraße, zu einem Diebstahl eines Leichtkraftrades. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl sucht die Polizei die Eigentümer zweier Motorradhelme. Zum einen handelt es sich um einen auffälligen bunten Crosshelm der Marke AHP in der Größe S und zum anderen handelt es sich um einen schwarzen Integralhelm der Größe XXL mit der Aufschrift RoadStar. Auffällig ist bei diesem Helm, dass das Visier fehlt, lediglich ein im Helm integriertes Sonnenvisier ist vorhanden. Hinweise bitte ebenfalls an das Polizeikommissariat Friesoythe, Tel.: 04491/9339-0.

