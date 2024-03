POL-LDK: Mehrere Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Symbole in Haiger und Wetzlar geschmiert+Sichereeitsbügel in Mittenaar-Bicken beschädigt+Sperrbügel in Herborn touchiert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger: Mehrere Hakenkreuze und andere verfassungsfeindlichen Symbole gesprüht

In der Nacht von Mittwoch (06.03.24) auf Donnerstag, zwischen 23.00 und 11.30 Uhr schmierten Unbekannte in Sechshelden mehrere verfassungsfeindliche Symbole (u. a. Hakenkreuze), Schriftzüge und Zahlenkombinationen an unterschiedliche Oberflächen. Am "Kirchberg" beschmierten sie eine Kirchentür, eine Hauswand und einen Container mit roter und/oder blauer Farbe. Mit derselben Farbe zeichneten die Schmierfinkne in der Straße "Zum Hengsbach" ebenfalls verschiedene Symbole, Schriften und Zahlenkombinationen an eine Bushaltestelle und die Wände eines Treppenaufganges des Bahnhofes. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen am "Kirchberg" und/oder in der Straße "Zum Hengsbach" aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Hakenkreuz gesprüht

Am Fahrradstand des Bahnhofes sprühte ein Unbekannte ein Hakenkreuz mit blauer Farbe. Das Symbol stellte ein Zeuge am Donnerstag (07.03.24) gegen 07.50 Uhr fest und informierte die Polizei. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Schmiererei geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Mittenaar: Sicherheitsbügel beschädigt

Zwei Sicherheitsbügel, die zur Sicherung eines Hydranten dienen, und einen Randstein beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz der Feuerwehr in der Hauptstraße. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 19.00 Uhr am Sonntag (03.03.24) und 10.00 Uhr am Montag (04.03.24). Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 900 Euro. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Herborn: Sperrbügel touchiert

In der Konrad-Adenauer-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Sperrbügel. Der Unbekannte fuhr am Mittwoch (06.03.24 zwischen Mitternacht und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Kiosks. Anschließend touchierte er offenbar im Zuge eines Rangiermanövers den Sperrbügel und fuhr anschließend einfach davon. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

