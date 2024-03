Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kriminalpolizei warnt vor Kellereinbrüchen

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Kriminalpolizei warnt vor Kellereinbrüchen

Aufgrund von steigenden Zahlen seit Jahresbeginn warnt die Kriminalpolizei vor einer Zunahme von Einbrüchen in Keller im Wetzlarer Stadtgebiet. Insbesondere Mehrfamilienhäuser mit Kellerverschlägen im Stadtteil Niedergirmes stehen aktuell vermehrt im Fokus von den Dieben. Im gesamten Stadtgebiet hat die Polizei in den zurückliegenden Wochen über zwei Dutzend Kellereinbrüche registriert, bei denen Diebe in Kellerräume eingestiegen sind. Neben Fahrrädern, Elektrogeräten, Werkzeug, Kleidung, Lebensmitteln und Küchenutensilien gehörten auch kleinere und nicht so wertvolle Sachen wie Sammlergegenstände zu den Dingen, die von den Einbrechern mitgenommen wurden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ein leichtes Spiel bei ihren Beutezügen haben: Sie klingeln wahllos und werden dann ins Haus gelassen. Die Zugangstüren zum Keller sind meist nicht verschlossen und die Kellerräume oder Verschläge sind oftmals gar nicht oder lediglich mit Vorhängeschlössern gesichert.

Tipps der Polizei, wie sie sich vor Kellereinbrechern schützen:

- Zugänge zum Haus und Keller sollten stets verschlossen sein. Trifft man auf fremde Personen im Haus oder im Hof, sollte man sie ansprechen.

- Sollten Sie einen flüchtenden Täter wahrnehmen, versuchen Sie ihn nicht an der Flucht zu hindern, sondern merken Sie sich Aussehen, Kleidung und Fluchtrichtung.

- Notieren Sie die Individualnummern Ihrer Wertsachen (zum Beispiel Rahmennummer beim Fahrrad) in einem Eigentumsverzeichnis oder Fahrradpass. Gegenstände ohne Nummer fotografieren Sie am besten. Nur so kann im Falle eines Einbruchs die Polizei auch nach dem gestohlenen Gut fahnden.

- Wenn möglich, lagern Sie keine wertvollen Gegenstände in den Kellerverschlägen.

- Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und machen Sie sie auf mögliche Schwachstellen im Haus aufmerksam.

- Falls sie Opfer eines Einbruches geworden sind oder sie verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bei der Polizei unter der 110.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell