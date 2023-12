Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gegenverkehr übersehen

Beim Abbiegen kam es am Dienstag zu einem Unfall in Biberach, bei dem drei Autos beteiligt waren.

Der 56-Jährige fuhr um 18 Uhr in der Waldseer Straße/B312 stadtauswärts. Dort bog der Fahrer des Renault nach links in die Haldenstraße ab. Wie die Polizei berichtet, kam ihm dort eine 61-Jährige mit ihrem Ford entgegen. Die fuhr stadteinwärts und hatte Vorrang. Das hatte der Renault-Fahrer wohl übersehen und stieß mit dem entgegenkommenden Ford zusammen. Bei dem heftigen Aufprall wurde der Ford gegen einen BMW geschleudert. Der stand auf der Abbiegepur in Richtung Haldenstraße und wurde von einem 25-Jährigen gelenkt. Bei dem Zusammenstoß wurden die drei Fahrenden leicht verletzt. Rettungsdienste brachten sie in die Klinik. Der Renault und der Ford waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Autos. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf rund 18.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Biberach war mit neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

