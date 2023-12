Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrer stürzt im Schneematsch

Ins Krankenhaus musste am Dienstag ein 26-Jähriger nach einem Unfall bei Biberach.

Gegen Mittag war der Radfahrer im Ortsteil Stafflangen unterwegs. Er fuhr zwischen Hofen und der Landstraße 280 auf einem Fuß- und Radweg neben der Straße. Zu diesem Zeitpunkt war die Straße mit Schneematsch bedeckt. Wohl aufgrund eines Fahrfehlers kam er zunächst ins Rutschen. Im weiteren Verlauf stürzte er samt Rad auf die Straße und zog sich Verletzungen am Oberkörper zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an dem Zweirad blieb gering. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Dadurch konnten wohl schlimmere Verletzungen verhindert werden.

