POL-LDK: Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl in Dillenburg+Einbruch in Fahrradwerkstadt+Zaun in Merkenbach beschädigt

Dillenburg: Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl

Nachdem ein Senior beim Geldwechseln auf dem Gehweg vor einer Bank in der Maibachstraße bestohlen wurde, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Der Senior kam am Freitag (01.03.24) gegen 09.40 Uhr aus dem Geldinstitut und ging zu seinem geparkten Fahrzeug. Dort bat ihn ein unbekannter Mann, eine zwei Euro Münze für den Parkautomaten zu wechseln. Als der Senior sein Portemonnaie öffnete, zeigte der Mann mit seinem Zeigefinger in die Geldtasche. Dabei entnahm er offenbar zunächst unbemerkt mehrere hundert Euro. Der Senior wechselte das Geld, stieg in sein Auto und fuhr davon. Wenig später bemerkte er den Diebstahl und informierte die Polizei. Beschreibung des Tatverdächtigen. Der unbekannte Mann soll etwa 1,80 Meter groß und 30 Jahre alt sein. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild und trug einen grauen Mantel, eine Mütze. Er war leicht gebräunt. Wer hat den Vorfall Freitagvormittag in der Maibachstraße beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 zu melden.

Herborn: Wasserhähne in Toilette beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterließen Unbekannte in einer Toilette am Bahnhofsplatz. Die Vandalen beschädigten am Dienstag (27.02.24) zwischen 16.15 Uhr und 18.30 Uhr nach ersten Erkenntnissen zwei Wasserhähne. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Einbruch in Fahrradwerkstatt

Die Fahrradwerkstatt einer Schule in der Frankfurter Straße geriet am vergangenem Wochenende in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten brachen zwischen 16.00 Uhr am Freitag (01.03.24) und 11.00 Uhr am Montag (04.03.24) eine Tür auf. Aus dem Raum fehlen mehrere Werkzeugkoffer, Elektrogeräte und Werkzeuge im Wert von über 900 Euro. Hinweise zu den Einbrechern erbitten die Beamten der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen. 0256450

Herborn: Zaun in Merkenbach beschädigt

In der Straße "An der Alten Kirche" in Merkenbach beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar bei einem Ausparkmanöver einen Zaun. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 20.00 Uhr am Sonntag (03.03.24) und 16.30 Uhr am Montag (04.03.24) Hinweise zum Verursacher des etwa 150 Euro hohen Sachschadens nimmt die Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

