POL-LDK: Berauscht von der Fahrbahn abgekommen+Diebstahl von E-Bikes in Wetzlar und Breitscheid+Frau angesprochen - Freund schlägt zu+Diebe überprüfen Autotüren in Tiefgarage+Einbruch in Seelbach

Wetzlar: Berauscht von der Fahrbahn abgekommen

Mehrere verstorbene Tiere, ein Leichtverletzter und Sachschäden in Höhe von etwa 22.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3451 in Steindorf. Am Sonntag (03.03.24) gegen 01.20 Uhr war ein 43-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem BMW auf der Landstraße von Wetzlar in Richtung Solms unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab, durchbrach mehrere Gartenzäune, einen Hühnerstall, ein Gewächshaus und kam auf dem Dach zu Liegen. Dabei verstarben nach ersten Erkenntnissen sechs Tiere. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Bei ihm ergaben sich auf Hinweise auf Alkohol und Drogen. Das Ergebnis einer Blutentnahme wird in den nächsten Tagen Aufschluss über seine Fahrtauglichkeit geben.

Wetzlar: Zwei E-Bikes gestohlen

Zwei E-Bikes im Wert von etwa 10.000 Euro erbeuteten Diebe in der Straße "Lahngärten" in Niedergirmes. Die Diebe machten sich am Sonntag (03.03.24) zwischen 15.30 und 22.45 Uhr an dem Garagentor und den Fahrradschlössern zu schaffen. Zeugen, die dort in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Frau angesprochen - Freund schlägt zu

Nachdem ein 34-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis auf dem Parkplatz der Kulturscheune in der Austraße eine unbekannte Frau ansprach, schlug offenbar ihr Freund ihm ins Gesicht. Dabei erlitt der 34-Jährige eine Platzwunde, die in einer Klinik versorgt werden musste. Zeugen, die den Vorfall am Sonntag (03.03.24) gegen 01.50 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Diebe überprüfen Autotüren

Die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Sovranostraße geriet in der vergangenen Woche in den Fokus von Dieben. Die Diebe kamen zwischen 19.00 Uhr am Donnertag (29.02.24) und 08.30 Uhr am Freitag (01.03.24) in die Tiefgarage des Hauses. Aus zwei Audis entwendeten sie eine Handtasche, Kopfhörer und eine Taschenlampe und aus einem BMW den Innenspiegel. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe zunächst mehrere Fahrzeuge überprüften, ob diese verschlossen seien. Sie rät, die Türen nach Fahrtende immer zu verschließen. Weitere Informationen rund um den Diebstahlsschutz finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Herborn: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Schmuck und Bargeld ließ ein Unbekannter in der Straße "Am Horch" in Seelbach aus einem Einfamilienhaus mitgehen. Der Dieb schlug am Samstag /02.03.24) zwischen 17.45 und 21.30 Uhr eine Scheibe des Hauses ein. Im Gebäude durchwühlte er anschließend mehrere Schränke und Kommoden. Zeugen, die dort etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 zu melden.

Breitscheid: Motorsägen und E-Bike weg

In der Straße "Am Sportplatz" in Breitscheid entwendeten Unbekannte ein E-Bike und zwei Kettensäge Kettensägen im Wert von etwa 7.300 Euro. Die Unbekannten brachen zwischen 18.00 Uhr am Mittwoch (28.02.24) und 12.15 Uhr am Freitag (01.03.24) eine Garage auf. Mit dem Diebesgut aus der Garage machten sie sich anschließend aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

