Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb sprüht mit Pfefferspray - Festnahme

Lüdenscheid (ots)

Ein 20-jähriger Lüdenscheider hat einem Mitarbeiter eines Discounters an der Knapper Straße am Dienstag, gegen 15:40 Uhr, Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, nachdem dieser ihn infolge eines Ladendiebstahls bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte. Anschließend flüchtete der Dieb aus dem Discounter. Durch Polizeibeamte konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung in der Heedfelder Straße angetroffen werden. In einer Bauchtasche führte er vermutlich gestohlene Kaffeekapseln und das Pfefferspray mit sich. Beides wurde vor Ort sichergestellt. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell