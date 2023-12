POL-MK: Einbruch in Weihnachtsmarkthütte

Iserlohn (ots) - Gegen 19:10 Uhr betrat ein 36-Jähriger aus Olpe am Dienstag einen Supermarkt am Hennener Marktplatz. Ein Mitarbeiter des Marktes beobachtete den Mann in der Folge dabei, wie er eine mitgeführte Tasche mit alkoholischen Getränken und Nahrungsmitteln im Wert von ca. 92EUR packte und das Gebäude durch den Eingang verlassen wollte. Als sich der Mitarbeiter dem 36-Jährigen daraufhin in den Weg stellte, ...

mehr