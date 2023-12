POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Letmathe (ots) - Unbekannte Täter öffneten gestern, zwischen 12 und 18 Uhr, gewaltsam die Tür zu einer Privatwohnung an der Hagener Straße. Offenbar machten sie keine Beute, richteten jedoch Sachschaden an. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wache Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr