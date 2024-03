Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Schüler aus dem Lahn-Dill-Kreis zeigen Hitlergruß+Verkäuferin rassistisch beleidigt+Bronzeschale vom Friedhof gestohlen+Münzautomat aufgehebelt+ Unfallfluchten in Allendorf und Oberbiel

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill-Kreis: Schüler zeigen Hitlergruß

Nachdem zwei Schüler aus dem Lahn-Dill-Kreis offenbar einen Hitlergruß zeigten, hat die Polizei gegen beide Jugendlichen im Alter von 12 und 14 Jahren jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Beide Fälle wurden diese Woche der Polizei bekannt.

Der 14-jährige verließ nach ersten Erkenntnissen an einem Vormittag dieser Woche kurz den Klassenraum, um auf Toilette zu gehen. Als er wieder zurückkam, zeigte er den "Hitlergruß".

In dem anderen Fall soll sich ein 12-jähriger Junge zunächst eine Hitlerfrisur frisiert haben. Danach filmte er sich selber, zeigte einen Hitlergruß und schickte es anschließend zwei Mitschülern. Als eine Lehrerin von diesem Video erfuhr, sprach sie die Schüler an.

Ob das Verhalten des Kindes im Zusammenhang mit einem zuvor veröffentlichten Video in den sozialen Medien steht, prüft aktuell der Staatsschutz. Die Ermittlungen dauern in beiden Fällen noch an.

Wetzlar: Verkäuferin rassistisch beleidigt

In einer Bäckerei in der Straße "Am Forum" beleidigte ein 64-jähriger Mann eine 17-jährige Jugendliche. Der Sicherheitsdienst hielt den im Lahn-Dill-Kreis lebenden Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Wache und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (28.02.24) gegen 17.30 Uhr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Braunfels-Altenkirchen: Bronzeschale vom Friedhof gestohlen

In der Pfarrgasse in Altenkirchen stahlen Unbekannte eine Blumenschale aus Bronze von einem Friedhof. Der Diebstahl ereignete sich bereits in der vergangenen Woche zwischen 10.00 Uhr am Montag (19.02.24) und 10.00 Uhr am Dienstag (20.02.24). Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Eschenburg: Münzautomat aufgehebelt

Gleich zweimal suchte ein ungebetener Gast ein Gelände einer Autowaschanlage in der Eiershäuser Straße in Eibelshausen auf. Der Unbekannte hebelte zwischen 22.10 Uhr am Mittwoch (28.02.24) und 02.10 Uhr am Donnerstag (29.02.24) zwei Münzautomaten auf und versuchte zudem ein Kassenhäuschen aufzubrechen. Letztendlich machte sich der Unbekannte mit zwei Münzprüfern aus dem Staub. Zeugen, die dort etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Haiger: Corsa beschädigt

Offenbar bei einem Ausparkmanöver touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der der Wachenbergstraße in Allendorf geparkten Corsa. Der graue Opel stand dort am Dienstag (27.02.24) zwischen 15.30 und 16.10 Uhr gegenüber einer Ergotherapiepraxis. Der Schaden an der Fahrertür und am Kotflügel wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0.

Solms: Unfallflucht in Oberbiel

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Kirchstraße in Oberbiel eine Grundstücksmauer. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 00.00 Uhr am Dienstag (27.02.24) und 13.00 Uhr am Donnerstag (28.02.24). Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0.

