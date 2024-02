POL-LDK: Hakenkreuz an Gemeindehaus gezeichent+Unbekannter nach Überholmanöver gesucht+Zwei Unfallfluchten in Wetzlar+Unfallflüchtiger entkommt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Herborn: Hakenkreuze an Kirchengebäude gezeichnet

Am "Kirchberg" zeichneten Unbekannte mit schwarzer Farbe vier Hakenkreuze an die Fassade des Gemeindehauses. Die Schmiererei dürfte sich zwischen 12.00 Uhr am Dienstag (27.02.24) und 09.30 Uhr am Mittwoch (28.02.24) ereignet hat. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Braunfels: LKW weicht aus und fährt in Leitplanke - Zeugenaufruf

Nachdem ein 53-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug und einem Anhänger offenbar einem entgegenkommenden unbekannten LKW ausweichen musste, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 53-Jährige war am Montag (26.02.24) auf der Kreisstraße 379 von Altenkirchen in Richtung Phillippstein unterwegs, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Nach Angaben des Brummifahrers sei der Unbekannte mit seinem LKW dabei zu weit auf die entgegenkommende Fahrspur gekommen. Dabei hätte er nach rechts ausweichen müssen und touchierte die Leitplanke. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Wer kann Hinweise auf den entgegenkommenden unbekannten LKW geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Wetzlar: Lackschaden am Polo

Etwa 500 Euro wird die Reparatur an einem grauen Polo kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hausertorstraße den grauen VW offenbar bei einem Parkmanöver am linken Radlauf touchierte. Die Unfallflucht ereignete sich am Montag (26.02.24) zwischen 14.30 und 15.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Lackschadens machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Silberfarbener Golf nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße L3360 sucht die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines silberfarbenen Golfs. Am Dienstag (27.02.24) gegen 10.15 Uhr war ein 34-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem Mazda auf der Landstraße hinter dem oder der Golffahrer/in von Rechtenbach in Richtung Wetzlar unterwegs. Während eines zeitversetzten Überholvorgangs beider Fahrzeuge musste der Mazdafahrer offenbar bremsen und nach links ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei knallte er gegen einen Leitpfosten. Während der Mazdafahrer und zwei weitere nachfolgende Fahrzeugführer anhielten, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon. Zeugen, die Hinweise auf den silberfarbenen Golf geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 zu melden.

Eschenburg-Eibelshausen: 15.000 Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch (28.02.24) in der Hauptstraße in Eibelshausen. Gegen 01.00 Uhr meldete ein Zeuge einen lauten Knall und dass, ein mutmaßlicher Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen ist der Unfallverursacher zuvor offenbar von der Fahrbahn abgekommen. Er überfuhr in der Folge drei Metallpoller, eine Fußgängerampel und prallte gegen eine Schaufensterscheibe. Er flüchtete, gefolgt von dem Zeugen, über Wissenbach nach Dillenburg-Fronhausen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, insbesondere in Dillenburg-Fronhausen, verliefen negativ. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen stark beschädigten weißen SUV mit polnischen Kennzeichen handeln. Wer kann Hinweise auf das den unbekannten SUV geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

