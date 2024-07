Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl von Pedelec Im Tatzeitraum von Montag, den 08.07.24, 18:00 Uhr, bis Dienstag, den 09.07.24, 06:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein an einem Fahrradständer in der Rombergstraße verschlossenes Pedelec der Marke Cube, Typ Reaction EXC NX Eagle 12G. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen. Steinfeld - Einbruchdiebstahl In der ...

