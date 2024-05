Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung Aktuelle Suchmaßnahmen in Herdecke Westende nach Günter N.

Herdecke (ots)

Aktuell wird nach dem 71-jährigen Günter N. gesucht, welcher am 08.05.2024, gegen 19:45 Uhr, das Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke in unbekannte Richtung verließ. Eine medizinische Weiterbehandlung ist jedoch notwendig. Fahndungsmaßnahme verliefen bisher ergebnislos. Der Vermisste hat lediglich Bezüge nach Herdecke. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Eine Gefahr für Unbeteiligte besteht nicht.

Wer hat den Vermissten nach dem 08.05.2024 um 19:45 Uhr noch gesehen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen? Fotos und eine Personenbeschreibung des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/135139

Die aktuellen Suchmaßnahmen werden verstärkt in Herdecke Westende(Huserfeld/Westender Weg/In der Schlage) durchgeführt. Die Polizei wird im Laufe des Nachmittags mit starken Kräften in den Wohngebieten um das Krankenhaus Herdecke herum unterwegs sein. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste möglicherweise auch in einem privaten Garten oder auf einem Privatgrundstück aufhält.

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 9166-1234 an uns. Hinweise können auch über die Notrufnummer 110 gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell