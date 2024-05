POL-EN: Hattingen: Pkw prallt gegen Baum- Fahrerin wird leicht verletzt

Schwelm (ots) - In gleich drei Kellerräume wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Brunnenhof in Schwelm eingebrochen. Die Täter brachen zwischen dem 05.05.2024, 19:00 Uhr und dem 06.05.2024, 20:00 Uhr die Schlösser der Kellerabteile auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Kosmetika und Getränkeflaschen. Im Anschluss entfernten sie ...

