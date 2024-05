POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Sondereinsatz "Netzwerk Kradfahrer"- 127 km/h statt erlaubten 70 km/h

Schwelm (ots) - Die 13-jährige Vermisste aus Schwelm wurde am gestrigen Abend durch Kräfte der Polizei Köln angetroffen. Vor dort aus kehrte sie zu ihrer Wohnanschrift zurück. Ermittlungen ergaben, dass sie sich in den letzten Tagen in Frankfurt (Hessen) aufgehalten habe. Nähere Hintergründe zum Aufenthalt in ...

mehr