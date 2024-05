Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in drei Kellerräume in Mehrfamilienhaus

Schwelm (ots)

In gleich drei Kellerräume wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Brunnenhof in Schwelm eingebrochen. Die Täter brachen zwischen dem 05.05.2024, 19:00 Uhr und dem 06.05.2024, 20:00 Uhr die Schlösser der Kellerabteile auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Kosmetika und Getränkeflaschen. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

