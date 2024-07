Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung

Am Mittwoch, den 10.04.24, gegen 15:50 Uhr, kam es im Pingel Anton zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 30-Jähriger aus Molbergen und ein 17-Jähriger aus Cloppenburg griffen das 29-jährige Opfer gemeinschaftlich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an, sodass dieses leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen, konnten aber im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gestellt werden.

Cloppenburg - Versuchter Einbruchdiebstahl

Am Mittwoch, den 10.07.24, im Zeitraum von 00:40 bis 10:30 Uhr, versuchte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Gaststätte in der Mühlenstraße zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 18600 entgegen.

Emstek - Brand eines mit Heu beladenen Anhängers

Am Mittwoch, den 10.07.24, gegen 15:50 Uhr, geriet auf der Straße Garther Heide während der Fahrt ein mit Heu beladener Anhänger in Brand. Die Feuerwehr Emstek war mit 4 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Der den Anhänger ziehende Ackerschlepper wurde nicht beschädigt.

Molbergen - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, den 10.07.24, gegen 20:40 Uhr, konnte in der Norderneystraße ein 49-jähriger Demenhorster in seinem PKW kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,16 Promille. Es folgte die Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell