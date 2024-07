Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Schockanrufe Am Dienstag, den 09.07.24, kam es zu mehreren sogenannten Schockanrufen. In allen Fällen wurde fernmündlich, mit der Legende eines angeblichen Verkehrsunfalls, Kontakt zu den Betroffenen aufgenommen. Hierbei blieb es beim Versuch. Seitens der Polizei ergeht hier nochmals der Hinweise: Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie sich nicht in dubiose Gespräche verwickeln. ...

mehr