Goldenstedt - Diebstahl von Plexiglasscheiben

In der Zeit von Samstag, den 06.07.24. gegen 16:00 Uhr, bis Sonntag, den 07.07.24, gegen 12:00 Uhr, baute in der Lahrer Straße eine bislang unbekannte Person drei etwa 2m x 1,5m große Plexiglasscheiben aus Fenstern einer Vereinsheimhütte aus und entwendete diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Sonntag, den 07.07.24, gegen 12:00 Uhr, bis Montag, den 08.07.24, gegen 07:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einer Garage im Gewerbering. Aus dieser wurden diverse Modellautos und Geschirr entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch

In der Zeit von Freitag, den 05.07.24, 14:00 Uhr, bis Montag, den 08.07.24, 13:00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person sich Zutritt zu einem Kindergarten in der Antoniusstraße zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Brand

Am Montag, den 08.07.24, gegen 15:27 Uhr, geriet im Steinbrink bei Arbeiten mit einem Unkrautbrenner ein Busch in Brand. Der Brand konnte durch die Brandentdeckerin sowie die Feuerwehr gelöscht werden.

Lohne - Brand

Am 08.07.24, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Straße An der Landwehr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentstehung im Bereich einer Garage. Das Feuer griff im Folgenden auf das angrenzende Einfamilienhaus über, sodass der Dachstuhl in Vollbrand stand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf die Dachstühle zweier benachbarter Wohngebäude über, sodass erheblicher Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Lohne, Südlohne, Brockdorf, Steinfeld, Dinklage, Damme und Vechta waren mit insgesamt 30 Fahrzeugen und 156 Einsatzkräften im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an. Nähere Angaben zur Schadenshöhe und Brandursache können nicht gemacht werden.

Bakum - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Sonntag, den 07.07.24, gegen 21:45 Uhr, bis Montag, den 08.07.24, gegen 08:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Von-Galen-Straße die Räder von zwei geparkte PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, den 05.07.24, in der Zeit von 15:50-16:00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen PKW. Dieser war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Tappehornstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 08.07.24, in der Zeit von 11:00 - 12:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Bahnhofstraße beim Vorbeifahren einen in einer Parkbucht abgestellten PKW der Marke VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Quad-Fahrer

Am Montag, den 08.07.24, gegen 21:20 Uhr, kam es auf der Falkenrotter Straße im Bereich einer Auffahrt zur Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Quad. Ein 54-jähriger Hannoveraner geriet mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn der Falkenrotter Straße. Auf dieser fuhr ein 43-jähriger Bramscher mit seinem Quad. Dieser vollzog eine Vollbremsung, wodurch er zu Sturz kam und sich schwer verletzte. Er wurde mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

