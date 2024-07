Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Nachtragsmeldung zu Diebstahl von 30 Schafen Am Freitag berichteten wir von einem Diebstahl von 30 Schafen in Hammel Lastrup. Wie der Eigentümer am Samstag mitteilte, sind die Tiere erfreulicherweise wieder wohlbehalten in ihrer Weide. Ungeklärt bleibt, wo sich die Tiere möglicherweise in ihrer Abwesenheit befunden haben. Garrel - Brand von Strohschwaden Am Sonntag, den 07.07.24, ...

mehr