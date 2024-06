POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Wachenhäuser Straße / Burgberg, Montag, 10.06.2024, 10.00 Uhr KATLENBURG (Wol) - Vollbremsung führt zu Sturz. Am Montag gegen 10.00 Uhr fuhr ein 87-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau mit einem Audi die Straße "Burgberg" in Richtung Wachenhäuser Straße. An der Einmündung zur Wachenhäuser Straße übersah dabei einen bevorrechtigten 79-jährigen Northeimer auf einem Kleinkraftrad. Der Northeimer befuhr die ...

mehr