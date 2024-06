Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Wachenhäuser Straße / Burgberg, Montag, 10.06.2024, 10.00 Uhr

KATLENBURG (Wol) - Vollbremsung führt zu Sturz.

Am Montag gegen 10.00 Uhr fuhr ein 87-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau mit einem Audi die Straße "Burgberg" in Richtung Wachenhäuser Straße. An der Einmündung zur Wachenhäuser Straße übersah dabei einen bevorrechtigten 79-jährigen Northeimer auf einem Kleinkraftrad. Der Northeimer befuhr die Wachenhäuser Straße in Richtung Katlenburg, führte eine Vollbremsung durch und konnte einen Zusammenstoß verhindern. Jedoch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz.

Der 79-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. An dem Kleinkraftrad entstand ein geschätzter Schaden von 100 Euro.

