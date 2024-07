Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Nachtragsmeldung zu Diebstahl von 30 Schafen

Am Freitag berichteten wir von einem Diebstahl von 30 Schafen in Hammel Lastrup. Wie der Eigentümer am Samstag mitteilte, sind die Tiere erfreulicherweise wieder wohlbehalten in ihrer Weide. Ungeklärt bleibt, wo sich die Tiere möglicherweise in ihrer Abwesenheit befunden haben.

Garrel - Brand von Strohschwaden

Am Sonntag, den 07.07.24, gegen 23:36 Uhr, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache im Tannenweg etwa 30 Meter Strohschwaden in Brand. Der Brand konnte durch Anwohner sowie die mit 5 Einsatzfahrzeugen eingesetzte Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden.

Löningen - Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Nach bisherigen Ermittlungen geriet am Sonntag, den 07.07.24, gegen 13:50 Uhr, ein 29-jähriger Molberger mit seinem PKW, Marke Skoda, aufgrund von Übermüdung auf der B213 auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem PKW BMW eines entgegenkommenden 76-Jährigen aus Niebüll. Mit im PKW des 29-Jährigen saßen dessen 24-jährige Ehefrau sowie die zwei Kinder des Ehepaares, alle ebenfalls in Molbergen wohnhaft. Der 76-Jährige aus Niebüll sowie die beiden Kinder wurden leicht verletzt. Die beiden Kinder wurden vorsorglich mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 35500 Euro. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cappeln - Pkw-Brand

Am Montag, 8. Juli 2024, gegen 07:25 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Warnstedter Straße als das Fahrzeug zu Ruckeln begann und es zu einer Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums kam. Der Fahrer konnte das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Beim Kontrollieren des Motorraums schlugen bereits Flammen heraus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bei den Löscharbeiten trat Wasser-Öl-Gemisch aus, sodass auch das THW im Einsatz war. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer zerstört und musste abschleppt werden.

