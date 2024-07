Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 06.-07.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Diskothek am Industriezubringer. Ein 24-Jähriger aus Cloppenburg gab an, von mehreren Türstehern der Diskothek geschlagen worden zu sein. Die Polizei Cloppenburg bittet Zeugen, sich unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Höltinghausen - Diebstahl aus Gaststätte In der Zeit vom 30.06.-.06.07. entwendeten unbekannte Täter aus der verschlossenen Küche einer Gaststätte an der Hauptstraße in Höltinghausen einen Laptop und ein Mischpult im Wert von ca. 1500 Euro. Es wird um Hinweise an die Polizei Emstek unter Telefon 04473/932180 gebeten.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Haistraße in Cloppenburg wurde am Samstag zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr ein an der Straße geparkter VW Golf vermutlich durch einen LKW beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

