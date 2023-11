Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hochheim wurden am Donnerstag drei Personen verletzt. Am Nachmittag hatte eine 79-jährige Autofahrerin am Wachsenburgweg beim Vorbeifahren den Abstand zu einem geparkten Zustellerfahrzeug falsch eingeschätzt und war mit diesem zusammengestoßen. Das Auto der Frau landete daraufhin auf der Seite. Schwer verletzt wurde die 79-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurden zudem eine 40-jährige Frau sowie ein 27 Jahre alter Mann leicht verletzt. Diese hatten zum Zeitpunkt den Unfalls Pakete aus dem Transporter entladen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell