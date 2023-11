Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Fahrräder sichergestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

Weil ein gestohlenes Fahrrad aus Osthessen am Donnerstag in Sömmerda geortet werden konnte, kam die Polizei zum Einsatz. Im Rahmen der Ermittlungen wurde eine Gemeinschaftsunterkunft in Sömmerda sowie eine Wohnung in Kölleda durchsucht. Hierbei wurden insgesamt 30 hochwertige Fahrräder und Pedelecs sowie fünf E-Roller im Gesamtwert von über 50.000 Euro aufgefunden und sichergestellt. Acht der Räder wurden bereits Diebstahlshandlungen in Sömmerda, Erfurt und Jena zugeordnet. Die Ermittlungen der Polizei wegen Hehlerei und bandenmäßigen Diebstahls richten sich gegenwärtig gegen eine 38-jährige Frau sowie vier Männer im Alter von 21 bis 35 Jahren. (JN)

