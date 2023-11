Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garage aufgebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Weißensee schlugen Diebe in einem Garagenkomplex zu. Zwischen dem 04.11.2023 und 08.11.2023 hatten sie sich an dem Garagentor eines 71-jährigen Mannes zu schaffen gemacht und brachen dieses auf. Anschließend stahlen die Täter einen DDR Mopedanhänger sowie einen Bohrhammer im Gesamtwert von etwa 100 Euro. Hinweise zu den Dieben gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

