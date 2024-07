POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 05.07./06.07.2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Brand einer Pistenraupe Am Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr, geriet eine Pistenraupe während des Betriebes auf dem Gelände eines Torfwerkes an der Schwaneburger Straße in Friesoythe in Brand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, die Raupe brannte komplett aus. Der Sachschaden wird auf ca. 30000,- Euro geschätzt. Die Feuerwehren Friesoythe und Altenoythe löschten das Feuer. Rückfragen bitte an: PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 ...

